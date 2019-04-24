Сразу после особого противопожарного режима 2019 в Казани пройдет шашлычный фестиваль

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-24T15:52:09+03:00

На нем будут не только угощать, но и учить мариновать и жарить мясо

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В Татарстане с 25 апреля по 10 мая включительно действуют особый противопожарный режим 2019. На этот период в республике, в том числе, категорически запрещено не только жечь траву и мусор, но и готовить пищу на открытом огне или мангалах.

Именно поэтому в Казани первый фестиваль барбекю «Гриль-фест-2019» стартует только 11 мая, по окончании того самого режима.

Он пройдет на территории Горкинско-Ометьевского леса. Там в течение двух дней – до 12 мая включительно, с 12.00 до 20.00 можно не только попробовать блюда из 15 местных ресторанов, но и принять участие в мастер-классах от шеф-поваров по маринованию мяса и правильной жарке шашлыка. Также на фестивале будут раскрыты секреты подбора комбинаций из соуса, оформления блюд, а также того как правильно выбирать мясо в магазине.

Кроме того, на фестивале барбекю «Гриль-фест-2019» будет работать детская зона, а также «тихая зона» с гамаками, пледами и настольными играми.

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ИСТОЧНИК KP.RU