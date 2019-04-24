В Татарстане к 2020 году создадут «умный» холодильник

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-24T19:05:05+03:00

Над ним работают специалисты из России и Китая

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Стало известно, что китайский завод Haier планирует разработать и создать смарт-холодильник в Татарстане к 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кулуары XI Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit".

Как рассказал агентству генеральный директор Haier в России Сун Чженьхуа, уже существует технический образец, ведется его доработка в партнерстве с IT-компаниями. Решается, каким будет программное обеспечение холодильника.

Не исключено, что холодильник будет синхронизироваться с торговыми сетями для того, чтобы можно было заказывать продукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU