В Татарстане к 2020 году создадут «умный» холодильник
Стало известно, что китайский завод Haier планирует разработать и создать смарт-холодильник в Татарстане к 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кулуары XI Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit".
Как рассказал агентству генеральный директор Haier в России Сун Чженьхуа, уже существует технический образец, ведется его доработка в партнерстве с IT-компаниями. Решается, каким будет программное обеспечение холодильника.
Не исключено, что холодильник будет синхронизироваться с торговыми сетями для того, чтобы можно было заказывать продукты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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