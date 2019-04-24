СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-24T16:39:30+03:00

Один из байкеров притащил огнетушитель, а второй отогнал полыхающую технику подальше от заправки [видео]

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В интернете появилось видео с одной из АЗС Казани. На кадрах видно, как там загорается мотоцикл. Один из байкеров тут же притащил огнетушитель, а второй отогнал полыхающую технику подальше от заправки.

Чем закончился инцидент неизвестно, но видимо с огнем мотоциклистам все же удалось справиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/705105" frameborder="0"></iframe> В Казани на АЗС загорелся мотоцикл.соцсети

В свою очередь казанских интернет-пользователей, похоже, больше заинтересовало не само происшествие, а поведение девушки в легковом автомобиле, из которого происходящее снималось на видео.

- Парни на мотике красавцы, не растерялись, в отличии от легковушки, которые уехали со словами «валим валим», - пишет интернет-пользователь Руслан Юлдашев (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

- Ушла с пробуксовкой, - вторит ему Вячеслав Силантьев.

Также казанцы сделали предположение, что инцидент произошел на автозаправочной станции, находящейся на улице Спартаковская рядом с торговым центром.

ИСТОЧНИК KP.RU