В Марий Эл росгвардейцы спасли охотника, у которого начался сердечный приступ
Во время рейда по охотничьим местам в республике сотрудники Росгвардии Марий Эл возле деревни Кучки Медведевского района на съезде с дороги обнаружили иномарку «Ниссан», в которой лежал пустой чехол от охотничьего оружия. Хозяин не появлялся, и это вызвало опасение у стражей порядка. Они отправились на поиски.
Мужчину нашли лишь через некоторое время, после обследования близлежащей лесополосы и поля. Он лежал на земле и пытался привлечь к себе внимание.
Выяснилось, во время охоты мужчине внезапно стало плохо. Давящая боль в груди не давала возможности самостоятельно подняться и добраться до машины. На место был вызван фельдшер.
- Пострадавшему необходимо было обильное питье, и сотрудники Росгвардии оказали всю возможную доврачебную помощь, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибывший фельдшер диагностировал у охотника обезвоживание с нарушением водно-электролитного обмена и рекомендовал обратиться к кардиологу.
Росгвардейцы довезли охотника вместе с его снаряжением и оружием к автомобилю.
ИСТОЧНИК KP.RU