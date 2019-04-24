2019-04-24T19:39:42+03:00
Общество

В Марий Эл росгвардейцы спасли охотника, у которого начался сердечный приступ

Мужчину обнаружили в лесу и вызвали к нему "скорую"
Лика ИСАЕВА
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Мужчине стало плохо во время охотыМужчине стало плохо во время охотыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Во время рейда по охотничьим местам в республике сотрудники Росгвардии Марий Эл возле деревни Кучки Медведевского района на съезде с дороги обнаружили иномарку «Ниссан», в которой лежал пустой чехол от охотничьего оружия. Хозяин не появлялся, и это вызвало опасение у стражей порядка. Они отправились на поиски.

Мужчину нашли лишь через некоторое время, после обследования близлежащей лесополосы и поля. Он лежал на земле и пытался привлечь к себе внимание.

Выяснилось, во время охоты мужчине внезапно стало плохо. Давящая боль в груди не давала возможности самостоятельно подняться и добраться до машины. На место был вызван фельдшер.

- Пострадавшему необходимо было обильное питье, и сотрудники Росгвардии оказали всю возможную доврачебную помощь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывший фельдшер диагностировал у охотника обезвоживание с нарушением водно-электролитного обмена и рекомендовал обратиться к кардиологу.

Росгвардейцы довезли охотника вместе с его снаряжением и оружием к автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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