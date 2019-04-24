2019-04-24T14:28:50+03:00
Происшествия

В Казани из ячеек клиентов Камского коммерческого банка пропали 70 миллионов рублей

До сих пор неясно, когда именно произошла кража
Лика ИСАЕВА
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По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владельцы нескольких банковских ячеек, находящихся в хранилище Камского коммерческого банка, обнаружили, что они пусты. Клиенты недосчитались, в том числе и иностранной валюты, на общую сумму около 70 миллионов рублей.

Когда именно пропали деньги, пока не установлено. Факты исчезновения денежных сумм фиксировались владельцами ячеек в разные дни.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщили "КП-Казань" в УМВД Казани и уточнили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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