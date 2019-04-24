В Казани из ячеек клиентов Камского коммерческого банка пропали 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-24T14:28:50+03:00

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До сих пор неясно, когда именно произошла кража

Изменить размер текста: A A

Владельцы нескольких банковских ячеек, находящихся в хранилище Камского коммерческого банка, обнаружили, что они пусты. Клиенты недосчитались, в том числе и иностранной валюты, на общую сумму около 70 миллионов рублей.

Когда именно пропали деньги, пока не установлено. Факты исчезновения денежных сумм фиксировались владельцами ячеек в разные дни.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщили "КП-Казань" в УМВД Казани и уточнили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU