В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-24T18:30:38+03:00

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Накануне днем в столице Марий Эл произошел наезд на пешехода. Пострадал 10-летний школьник. ДТП случилось на перекрестке улиц Красноармейская и Демьяна Бедного.

Там, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «KIA Sportage» сбил ребенка, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу – по «зебре».

- В результате данное дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и бригадой «скорой помощи» был доставлен в больницу. Там после осмотра врачей его оставили на стационарном лечении, - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU