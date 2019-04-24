В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 10-летнего школьника
Накануне днем в столице Марий Эл произошел наезд на пешехода. Пострадал 10-летний школьник. ДТП случилось на перекрестке улиц Красноармейская и Демьяна Бедного.
Там, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «KIA Sportage» сбил ребенка, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу – по «зебре».
- В результате данное дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и бригадой «скорой помощи» был доставлен в больницу. Там после осмотра врачей его оставили на стационарном лечении, - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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