Президент Татарстана обсудил с постоянным представителем РФ при ОИС развитие торгово-экономических отношений

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-24T14:07:51+03:00

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В ближайшие дни – с 24 по 26 апреля, в столице Татарстана KazanSummit-2019. В нем примут участие более 3 тысяч человек из 50 стран и 30 регионов России, запланировано 25 дипломатических миссий.

В частности, в Казань уже прибыл постоянный представитель РФ при Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В республиканском Доме правительства они обсудили укрепление всесторонних дружеских связей между Россией и исламским миром. Например, были рассмотрены шаги по дальнейшему развитию торгово-экономических отношений, а также контактов в сфере образования и культуры.

Отметим, что саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit-2019» проходит на территории выставочного центра «Казань Экспо». Там же с 24 по 25 апреля работает международная экспозиция индустрии халяль - RUSSIA HALAL EXPO 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU