2019-04-24T14:50:53+03:00
Авто

Летом в Казани заработает первый в городе и Татарстане сервис каршеринга

Автопарк будет состоять из нескольких сотен машин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Летом текущего года в Казани начнет работу первый сервис каршеринга. Он будет состоять из нескольких сотен автомобиль, среди которых Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, машины бизнес-класса и грузовые фургоны. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

Отмечается, что стоимость аренды будет рассчитываться с учетом спроса на машины, загруженности дорог и погодных условий. При этом жители и гости Казани смогут воспользоваться тарифами с поминутной оплатой, с арендой на несколько часов и с фиксированной ценой за поездку.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков
В Казани из ячеек клиентов Камского коммерческого банка пропали 70 миллионов рублей
Президент Татарстана обсудил с постоянным представителем РФ при ОИС развитие торгово-экономических отношений
Министр образования Татарстана: все больше детей отказываются от школ из-за религиозных убеждений
Получит ли Татарстан федеральную поддержку на строительство пятого дома казанского ЖК «Молодежный», станет известно к концу мая
В 2018 году в Татарастане 135 врачей получили по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий
В Казани автобус врезался в стоящий «Mercedes-Benz»: пострадали две женщины
25 апреля в пяти районах Казани на день отключат свет
Генменеджер «Ак Барса»: переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию
28 апреля в Казани пройдет чемпионат по собиранию пазлов на скорость
Не добежал до выхода: жителя Чувашии за убийство друга приговорили к 11 годам колонии