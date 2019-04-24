Летом в Казани заработает первый в городе и Татарстане сервис каршеринга
Летом текущего года в Казани начнет работу первый сервис каршеринга. Он будет состоять из нескольких сотен автомобиль, среди которых Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, машины бизнес-класса и грузовые фургоны. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба компании «Яндекс».
Отмечается, что стоимость аренды будет рассчитываться с учетом спроса на машины, загруженности дорог и погодных условий. При этом жители и гости Казани смогут воспользоваться тарифами с поминутной оплатой, с арендой на несколько часов и с фиксированной ценой за поездку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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