Полицейские Чебоксар разыскиваю украденную икону 19 века, вора уже задержали

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-24T18:57:36+03:00

Мужчина не стал отпираться и признался в совершении преступления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семейную реликвию продали в день ее пропажи

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В полицию Чебоксар ночью 19 апреля обратилась 84-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что у нее из дома неизвестный украл семейную реликвию - православную икону 19 века.

По словам пожилой женщины, пропажу она обнаружила после визита соседа, который не так давно освободился из колонии.

В итоге подозрения полицейских пали именно на этого мужчину. Когда правоохранители вышли на него, то он не стал ничего отрицать. Да, мол, украл и продал икону неизвестному в тот же день.

- Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения самой иконы, - сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU