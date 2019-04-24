Полицейские Чебоксар разыскиваю украденную икону 19 века, вора уже задержали
В полицию Чебоксар ночью 19 апреля обратилась 84-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что у нее из дома неизвестный украл семейную реликвию - православную икону 19 века.
По словам пожилой женщины, пропажу она обнаружила после визита соседа, который не так давно освободился из колонии.
В итоге подозрения полицейских пали именно на этого мужчину. Когда правоохранители вышли на него, то он не стал ничего отрицать. Да, мол, украл и продал икону неизвестному в тот же день.
- Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения самой иконы, - сообщают в МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU