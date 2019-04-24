Чувашия выделит еще 116 миллионов рублей на закупку турникетов и шлагбаумов

СЕГОДНЯ 19:17 2019-04-24T19:17:42+03:00

На эти деньги будут куплены около тысячи единиц антитеррористического оборудования для учреждений образования, культуры и спорта Фото: Анна КОЛПАКОВА

В марте текущего года на эти цели уже было выделено порядка 110 миллионов

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Стало известно, что Чувашия готова выделить еще 116 миллионов рублей на закупку турникетов и шлагбаумов. Об этом на заседании Кабинета министров республики заявил глава региона Михаил Игнатьев.

Отмечается, что на эти деньги будут куплены около тысячи единиц антитеррористического оборудования для учреждений образования, культуры и спорта.

При этом известно, что в марте текущего года из бюджета Чувашии на эти цели уже выделялось порядка 110 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU