Получит ли Татарстан федеральную поддержку на строительство пятого дома казанского ЖК «Молодежный», станет известно к концу мая

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-24T13:20:43+03:00

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На очередном выездном совещании с участием обманутых дольщиков Казани замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев сообщил горожанам, что получит ли республика федеральную поддержку на строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС», станет известно к концу мая.

Напомним, два указанных объекта до сих пор находятся на стадии свай. При этом, по словам Гимаева, помощь из федерального центра могут получить и другие проблемные дома в республике.

- Татарстан рассматривается как один из пилотных регионов, и Дом.РФ ведет работу по уточнению данных. Мы предоставили им всю информацию, которую они запрашивали по проблемным объектам, - рассказал замглавы регионального Минстроя. - Более того, они направили своего аудитора, который был в Казани, Челнах, Зеленодольске и Пестрецах - там, где есть проблемные объекты, сделал свои фотоотчеты. Аудитор на этой неделе должен представить сводный отчет. Идет комплексная работа. Поставлена задача – как можно быстрее построить эти объекты, будем надеяться, когда республика и федеральный центр объединят свои усилия, у нас получится намного быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU