2019-04-24T17:01:29+03:00
Звезды

В Казани гостями фестиваля мусульманского кино-2019 станут Селим Байрактар из «Великолепного века» и Юлия Рутенберг

Торжественная церемония открытия состоится 24 апреля в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба фестиваляФото: пресс-служба фестиваля
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В среду, 24 апреля, в Казани откроется XV Международный фестиваль мусульманского кино. Торжественная церемония начнется в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в 19.00. А выход звезд на красную дорожку намечен на 18.00.

Известно, что гостями церемонии открытия станут известные деятели российского и зарубежного кинематографа. В их числе будут Селим Байрактар ("Великолепный век"), Юлия Рутберг, Лариса Удовиченко, Алексей Петрухин, режиссеры Борис Грачевский, Николай Досталь и Ходжакули Нарлиев.

Фестиваль будет проходить в столице Татарстана вплоть до 30 апреля. Основными площадками для проведения мероприятий станут кинотеатры «Алмаз Синема Порт» и «Мир», а также выставочный центр «Kazan Экспо» и музей-заповедник «Казанский Кремль».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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