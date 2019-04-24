В Казани автобус врезался в стоящий «Mercedes-Benz»: пострадали две женщины
Накануне днем в столице Татарстана на улице Ленинградская автобус маршрута №6 протаранил легковой автомобиль «Mercedes-Benz».
По предварительно данным, 37-летний водитель общественного транспорта превысил скорость и не успел затормозить. Автобус въехал в стоящую перед светофором иномарку, которой управляла 36-летняя женщина. Она ожидала «зеленый» сигнал.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки общественного транспорта.
Так, у 54-летней женщины был зафиксировано сотрясение головного мозга, а 61-летняя пенсионерка получила травму руки. Сообщают в ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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