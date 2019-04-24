2019-04-24T12:41:50+03:00
Происшествия

В Казани автобус врезался в стоящий «Mercedes-Benz»: пострадали две женщины

По предварительным данным, водитель общественного транспорта превысил скорость и не успел вовремя затормозить
Олег ЛУГОВОЙ
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У 54-летней женщины был зафиксировано сотрясение головного мозга, а 61-летняя пенсионерка получила травму руки.У 54-летней женщины был зафиксировано сотрясение головного мозга, а 61-летняя пенсионерка получила травму руки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне днем в столице Татарстана на улице Ленинградская автобус маршрута №6 протаранил легковой автомобиль «Mercedes-Benz».

По предварительно данным, 37-летний водитель общественного транспорта превысил скорость и не успел затормозить. Автобус въехал в стоящую перед светофором иномарку, которой управляла 36-летняя женщина. Она ожидала «зеленый» сигнал.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки общественного транспорта.

Так, у 54-летней женщины был зафиксировано сотрясение головного мозга, а 61-летняя пенсионерка получила травму руки. Сообщают в ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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