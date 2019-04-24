Министр образования Татарстана: все больше детей отказываются от школ из-за религиозных убеждений

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-24T13:46:38+03:00

11,5% из 1 359 находящихся на домашнем обучении ребят перешли на него именно по этой причине

Изменить размер текста: A A

Накануне в Казани состоялось совещание с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и министра образования и науки республики Рафиса Бурганова.

На нем глава ведомства сообщил, что, согласно статистике, в Татарстане отмечается тенденция роста количества детей, находящихся на домашнем обучении. Сейчас эта цифра составляет 1 359 человек.

При этом, 11,5% из них перешли на такую форму обучения по религиозным убеждениям. Также Рафис Бурганов отметил, что дети, которые учатся дома, сдают ЕГЭ по ряду предметов хуже, чем тем, кто все же ходит в школу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU