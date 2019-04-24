Министр образования Татарстана: все больше детей отказываются от школ из-за религиозных убеждений
Накануне в Казани состоялось совещание с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и министра образования и науки республики Рафиса Бурганова.
На нем глава ведомства сообщил, что, согласно статистике, в Татарстане отмечается тенденция роста количества детей, находящихся на домашнем обучении. Сейчас эта цифра составляет 1 359 человек.
При этом, 11,5% из них перешли на такую форму обучения по религиозным убеждениям. Также Рафис Бурганов отметил, что дети, которые учатся дома, сдают ЕГЭ по ряду предметов хуже, чем тем, кто все же ходит в школу.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости образования»