25 апреля в пяти районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-24T12:30:12+03:00

Это связано с ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе по адресам: ул.Белинского 2, 4, 4а, 6, ул.Индустриальная 5, 7, ул.Кольцевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, ул.Копылова, 1/2, 3/1, 7, 7а, 9, ул.Лечебная, 10, 12, 14, ул.Лядова, 3а (детсад №36), 5, ул.Социалистическая, 2, 3, 4, 8, ул.Тимирязева, 1а, 4, 6.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе: ул.Демьяна Бедного, 9, 42, ул.Латыпова, 66, 68, 70, 72, 74, ул.Мало-Пугачевская, 77, 79, 91, ул.Нахимова, 2, 8, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 16, 18, 22, 24, 39, ул.Хороводная, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 70.

Также с 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе: ул.Блюхера, 79, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 85а, ул.Восход, 3, 3а, 5а, ул.Серова, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37.

В это же время электричество пропадет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: 2-я Бригадная и Бригадная; в поселках Вишневка и Салмачи - 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Акташ, Атнинская, Веселая, Камышлы, Лирическая, Мянгелек, Раздольная, Раздольный переулок, Сабантуй, Центральная, Черноплодная.

А с 9.00 до 18.00 отключат дома в Советском районе: ул.Дружбы, 1, 14, ул.Журналистов, 7, 9, 11, 13, ул.Заря, 11, 17, ул.Кирпичникова, 14а, ул.Попова, 16; в поселке Привольный по улицам: Каратау, Усердная; в поселке Вознесенское по улицам: Нардуган, Тузганак, Туманная.

ИСТОЧНИК KP.RU