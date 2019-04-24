В 2018 году в Татарастане 135 врачей получили по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-24T13:01:50+03:00

Всего же с 2014 года в поликлиники республики трудоустроились порядка 450 специалистов

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Правительство Татарстана продолжает помогать с жильем и трудоустройством врачам, которые приезжают на работу в республику. Так, в 2018 году на работу в медицинские учреждения региона были приняты 135 человек. Они получили гранты на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

Всего же, начиная с 2014 года, гранты от правительства республики получили 818 врачей. Больше половины - 524 из них, были привлечены из других регионов России.

Также за это время в поликлиниках Татарстана трудоустроились 450 специалистов. В том числе 135 врачей дефицитных специальностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU