2019-04-24T12:01:43+03:00
Общество

28 апреля в Казани пройдет чемпионат по собиранию пазлов на скорость

Пришедших на соревнования детей ждет научное шоу и розыгрыш призов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Лилия СелезневаФото: Лилия Селезнева
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В это воскресенье, 28 апреля, в столице Татарстана пройдет второй чемпионат по собиранию пазлов на скорость - Kazan puzzle family Day 2019.

Соревнования состоятся в трех возрастных категориях: среди семей с детьми 5-6 лет, с детьми 7-8 лет и с детьми 9-11 лет.

Согласно правилам, каждая команда получает одинаковые пазлы, который нужно собрать максимум за 90 минут. Победителем станет семья, сделавшая это за наименьшее время. А те, кто не уложится в 1,5 часовой, норматив смогут закончить это дома – пазл они получат в подарок.

Кроме состязаний юных участников чемпионата ожидает концерт, бесплатные мастер-классы, зоны активности, научное шоу и розыгрыш призов.

Соревнования стартуют в 11.00 в торговом центре по адресу: ул. Зорге, 11б. Участие бесплатное нужна только регистрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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