Генменеджер «Ак Барса»: переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-24T12:02:59+03:00

Имя наставника станет известно в ближайшее время

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» скоро обретет нового главного тренера. По словам его генменеджера Рафика Якубова, переговоры почти завешены.

- Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию. Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учетом всех интересов «Ак Барса», - заявил Якубов.

Напомним, что пост наставника казанского клуба остался вакантным после того, как его покинул Зинэтула Билялетдинов.

Что касается игроков команды, то точно сказать, кто останется в клубе, а кто его покинет, пока нельзя.

- Переговоры о контрактах новых игроков начнутся после 30 апреля, как предписывает регламент КХЛ. До этого срока клуб сделает квалификационные предложения ограниченно свободным агентам, - пояснил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU