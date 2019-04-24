2019-04-24T12:02:59+03:00
Спорт

Генменеджер «Ак Барса»: переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию

Имя наставника станет известно в ближайшее время
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» скоро обретет нового главного тренера. По словам его генменеджера Рафика Якубова, переговоры почти завешены.

- Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию. Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учетом всех интересов «Ак Барса», - заявил Якубов.

Напомним, что пост наставника казанского клуба остался вакантным после того, как его покинул Зинэтула Билялетдинов.

Что касается игроков команды, то точно сказать, кто останется в клубе, а кто его покинет, пока нельзя.

- Переговоры о контрактах новых игроков начнутся после 30 апреля, как предписывает регламент КХЛ. До этого срока клуб сделает квалификационные предложения ограниченно свободным агентам, - пояснил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков
Летом в Казани заработает первый в городе и Татарстане сервис каршеринга
В Казани из ячеек клиентов Камского коммерческого банка пропали 70 миллионов рублей
Президент Татарстана обсудил с постоянным представителем РФ при ОИС развитие торгово-экономических отношений
Министр образования Татарстана: все больше детей отказываются от школ из-за религиозных убеждений
Получит ли Татарстан федеральную поддержку на строительство пятого дома казанского ЖК «Молодежный», станет известно к концу мая
В 2018 году в Татарастане 135 врачей получили по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий
В Казани автобус врезался в стоящий «Mercedes-Benz»: пострадали две женщины
25 апреля в пяти районах Казани на день отключат свет
28 апреля в Казани пройдет чемпионат по собиранию пазлов на скорость
Не добежал до выхода: жителя Чувашии за убийство друга приговорили к 11 годам колонии