Не добежал до выхода: жителя Чувашии за убийство друга приговорили к 11 годам колонии
24-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в убийстве другу.
Как было доказано в суде, в ночь на 20 декабря прошлого года у себя дома молодой человек выпивал со своим приятелем-сверстником. В один из моментов что-то пошло не так и между хозяином и гостем вспыхнула пьяная ссора.
В ходе конфликта осужденный избил друга и ударил ножом в грудь. Потерпевший смог выбежать в подъезд, преодолел несколько метров и упал замертво. От полученного ранения он скончался, не добежав до выхода на улицу.
- В итоге суд приговорил его приятеля к 11 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU