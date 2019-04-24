Не добежал до выхода: жителя Чувашии за убийство друга приговорили к 11 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-24T11:39:59+03:00

Они вместе выпивали, но что-то вдруг пошло не так

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24-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в убийстве другу.

Как было доказано в суде, в ночь на 20 декабря прошлого года у себя дома молодой человек выпивал со своим приятелем-сверстником. В один из моментов что-то пошло не так и между хозяином и гостем вспыхнула пьяная ссора.

В ходе конфликта осужденный избил друга и ударил ножом в грудь. Потерпевший смог выбежать в подъезд, преодолел несколько метров и упал замертво. От полученного ранения он скончался, не добежав до выхода на улицу.

- В итоге суд приговорил его приятеля к 11 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU