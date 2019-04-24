2019-04-24T18:16:32+03:00
Общество

Юные знатоки ПДД из Казани выступили в московском Сколково на IV конференции «Безопасная дорога»

В ее работе также принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов
Лика ИСАЕВА
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Школьников из Татарстана пригласили в СколковоШкольников из Татарстана пригласили в СколковоФото: Из материалов пресс-службы
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В московском инновационном центре «Сколково» прошла конференция «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года», на которую пригласили юных инспекторов дорожного движения из Казани.

В работе конференции принимали участие заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Юные знатоки правил дорожного движения из Казани рассказали о работе по профилактике детского травматизма в Татарстане, о работе своего центра знатоков ПДД и презентовали уникальный автобус "Школа дорожной безопасности". Который уже посетили более 1 000 жителей России. В нем, например, можно узнать, что будет, если не пристегнуться во время ДТП.

Также казанские дети, участники ЮИД, предложили Максиму Акимову принять участие в акции "Сохрани жизнь! #Выскажись!". В итоге председатель Правительства РФ написал на плакате: "Берегите себя и близких! Соблюдайте Правила!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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