2019-04-24T10:01:52+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара пострадал мужчина

Причиной возникновения огня стала вредная привычка курить
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался из-за куренияПожар начался из-за куренияФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в одноэтажном двухквартирном доме на улице Цветочной в селе Коноваловка Мензелинского района произошел 23 апреля в 00.59. Пожарных вызвали очевидцы, которые сообщили, что самого 57-летнего хозяина квартиры на улице не видят. Из окон вырывались языки пламени и едкий дым.

Пожар тушить начали через окно, тем временем через дверь огнеборцы сумели проникнуть в задымленное помещение и вынести на воздух хозяина. Мужчине, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, медики оказали помощь, но от госпитализации он отказался.

- В результате пожара сгорели мебель и б/у вещи на площади восемь квадратов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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