В Татарстане автоинспекторы помогли пенсионеру поменять пробитое колесо

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-24T09:38:29+03:00

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Неприятности у жителя Альметьевска начались, когда во время движения пробило колесо его автомобиля. Мужчина обнаружил, что оставил сотовый телефон дома, а в багажнике не оказалось инструментов для замены колеса. Пенсионер начал голосовать на дороге, чтобы попросить о помощи.

Единственные, кто остановился, заметив стоявшую отечественную легковушку на обочине с аварийками, это инспекторы ДПС отдельного взвода ОГИБДД ОМВД России по Альметьевкому району старший сержант полиции Курбанов Радик и младший сержант Виктор Кильдюшов.

Когда они выяснили, в чем проблема у водителя, то сразу пришли на помощь - помогли устранить техническую неисправность, заменили колесо с пробитой шиной на запасное.

- Пенсионер горячо поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанное содействие и продолжил свой путь, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU