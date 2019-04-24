2019-04-24T09:38:29+03:00
Добрые дела

В Татарстане автоинспекторы помогли пенсионеру поменять пробитое колесо

Мужчина горячо поблагодарил стражей порядка
Лика ИСАЕВА
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Офицеры заменили колесо на автомобиле пенсионераОфицеры заменили колесо на автомобиле пенсионераФото: Из материалов пресс-службы
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Неприятности у жителя Альметьевска начались, когда во время движения пробило колесо его автомобиля. Мужчина обнаружил, что оставил сотовый телефон дома, а в багажнике не оказалось инструментов для замены колеса. Пенсионер начал голосовать на дороге, чтобы попросить о помощи.

Единственные, кто остановился, заметив стоявшую отечественную легковушку на обочине с аварийками, это инспекторы ДПС отдельного взвода ОГИБДД ОМВД России по Альметьевкому району старший сержант полиции Курбанов Радик и младший сержант Виктор Кильдюшов.

Когда они выяснили, в чем проблема у водителя, то сразу пришли на помощь - помогли устранить техническую неисправность, заменили колесо с пробитой шиной на запасное.

- Пенсионер горячо поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанное содействие и продолжил свой путь, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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