2019-04-24T09:19:44+03:00
Происшествия

В Татарстане ревнивец остриг волосы жене и забил ее до смерти

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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Следователи задержали подозреваемого в убийствеСледователи задержали подозреваемого в убийствеФото: Из материалов пресс-службы
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Ревнивый 37-летний мужчина проживающий на проспекте Ленина в Лениногорске вернулся домой из командировки и решил, что все это время 36-летняя супруга изменяла ему. Он устроил женщине скандал, насильно остриг ей волосы и сильно избил. От полученных травм женщина скончалась на месте, только после этого он вызвал полицию.

- Свою вину в убийстве задержанный признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

На время расследования уголовного дела по статье "Убийство" суд по ходатайству следователя отправил подозреваемого под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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