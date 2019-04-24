В Татарстане ревнивец остриг волосы жене и забил ее до смерти
Ревнивый 37-летний мужчина проживающий на проспекте Ленина в Лениногорске вернулся домой из командировки и решил, что все это время 36-летняя супруга изменяла ему. Он устроил женщине скандал, насильно остриг ей волосы и сильно избил. От полученных травм женщина скончалась на месте, только после этого он вызвал полицию.
- Свою вину в убийстве задержанный признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
На время расследования уголовного дела по статье "Убийство" суд по ходатайству следователя отправил подозреваемого под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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