2019-04-24T08:26:08+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают 14-летнюю школьницу, сбежавшую в Москву

СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку
Лика ИСАЕВА
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Девочку видели в Ульяновске 22 апреля.Девочку видели в Ульяновске 22 апреля.Фото: соцсети
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Правоохранительные органы республики и волонтеры разыскивают 14-летнюю казанскую школьницу. Девочка еще 20 апреля утром ушла из дома и не вернулась назад. 22 апреля ее видели в Ульяновске, а дома нашли ее письмо к родителям. В нем школьница объяснила, что уехала в Москву.

- По данному факту следственными проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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