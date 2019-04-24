В Казани разыскивают 14-летнюю школьницу, сбежавшую в Москву

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-24T08:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы республики и волонтеры разыскивают 14-летнюю казанскую школьницу. Девочка еще 20 апреля утром ушла из дома и не вернулась назад. 22 апреля ее видели в Ульяновске, а дома нашли ее письмо к родителям. В нем школьница объяснила, что уехала в Москву.

- По данному факту следственными проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU