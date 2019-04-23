2019-04-23T19:08:02+03:00
Общество

24 апреля днем в Татарстане ожидается до +20 градусов

Правда, при этом местами может пройти небольшой дождь
Олег ЛУГОВОЙ
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Правда уже на Пасху днем ожидается от +11 до +16 градусов.Правда уже на Пасху днем ожидается от +11 до +16 градусов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в эту среду, 24 апреля, республика окажется в ложбине северного циклона. Так, при прохождении атмосферного фронта местами ожидается небольшой дождь. А днем температура воздуха максимум будет от +15 до +20 градусов, на крайнем востоке Татарстана от +10 до +15.

На следующий день, 25 апреля, погоду существенно не изменится. Опять местами ожидается небольшой дождь, а температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов.

А в пятницу, 26 апреля, на Татарстан свое влияние распространит антициклон, который сместится с северных районов России. Температура воздуха днем может понизиться до +10. К тому же локально возможен еще и слабый дождь.

В субботу осадки, по предварительному прогнозу, маловероятны. Днем вновь должно потеплеть максимум до +19 градусов

В воскресенье, 28 апреля, Татарстан уже окажется под влиянием атмосферного фронта с дождем. Днем похолодает – от +11 до +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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