2019-04-23T18:24:01+03:00
Общество

Противники МСЗ вышли с предложением о проведении референдума по вопросу строительства завода под Казанью

Центральная избирательная комиссия Татарстана должна рассмотреть ходатайство инициативной группы в течение 15 дней
Олег ЛУГОВОЙ
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Если все документы заполнены правильно, то вопрос проведения данного референдума в республике внесут в повестку одной из сессий Госсовета Татарстана.Если все документы заполнены правильно, то вопрос проведения данного референдума в республике внесут в повестку одной из сессий Госсовета Татарстана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Татарстана от инициативной группы противников мусоросжигательного завода (МСЗ) поступило ходатайство о вынесении вопроса по строительству данного перерабатывающего производства под Казанью и не только:

«Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?».

Данное ходатайство ЦИК будет рассматривать в течение 15 дней. Если все документы заполнены правильно, то вопрос проведения данного референдума в республике внесут в повестку одной из сессий Госсовета Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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