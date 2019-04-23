Противники МСЗ вышли с предложением о проведении референдума по вопросу строительства завода под Казанью

СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-23T18:24:01+03:00

Если все документы заполнены правильно, то вопрос проведения данного референдума в республике внесут в повестку одной из сессий Госсовета Татарстана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Татарстана от инициативной группы противников мусоросжигательного завода (МСЗ) поступило ходатайство о вынесении вопроса по строительству данного перерабатывающего производства под Казанью и не только:

«Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?».

Данное ходатайство ЦИК будет рассматривать в течение 15 дней. Если все документы заполнены правильно, то вопрос проведения данного референдума в республике внесут в повестку одной из сессий Госсовета Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU