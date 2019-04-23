В Татарстане в рамках акции «День посадки леса» появится 2,8 миллиона новых деревьев

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-23T18:43:56+03:00

Это произойдет в Старом Шигалееве, Вороновке и поселке Дачный

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В будущую субботу, 27 апреля, в Татарстане пройдет акция «День посадки леса». В ее рамках будут высажены порядка 2,8 миллионов молодых деревьев. Об этом журналистам рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Известно, что в акции примет участие примерно 30 тысяч человек. Они высадят сосну обыкновенную, ель европейскую и лиственницу в Старом Шигалееве, Вороновке и поселке Дачный.

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ИСТОЧНИК KP.RU