Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-23T17:23:57+03:00

Они обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений, а также перспективы реализации совместных проектов

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Во вторник, 23 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Встреча состоялась в Казанском Кремле.

Известно, что Минниханов и Тасмагамбетов обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также перспективы реализации совместных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU