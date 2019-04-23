Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым
Они обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений, а также перспективы реализации совместных проектов
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 23 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Встреча состоялась в Казанском Кремле.
Известно, что Минниханов и Тасмагамбетов обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также перспективы реализации совместных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU