2019-04-23T17:40:57+03:00
Общество

24 апреля в Татарстане заложат противодиверсионный катер «Грачонок»

Торжественная церемония состоится на заводе имени Горького в Зеленодольске
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: zdship.ruФото: zdship.ru
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Стало известно, что в Татарстане построят серийный катер специального назначения проекта 21980, в народе называемый «Грачонком». Церемония закладки пройдет в Зеленодольске 24 апреля на заводе имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это будет уже 9 подобный корабль. Первый был заложен в феврале 2008 года. Известно, что такие катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз военно-морского флота России.

«Грачонок» оснащен гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил, навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3 и средствами обнаружения подводных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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