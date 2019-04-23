24 апреля в Татарстане заложат противодиверсионный катер «Грачонок»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-23T17:40:57+03:00

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Стало известно, что в Татарстане построят серийный катер специального назначения проекта 21980, в народе называемый «Грачонком». Церемония закладки пройдет в Зеленодольске 24 апреля на заводе имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это будет уже 9 подобный корабль. Первый был заложен в феврале 2008 года. Известно, что такие катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз военно-морского флота России.

«Грачонок» оснащен гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил, навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3 и средствами обнаружения подводных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU