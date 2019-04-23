В Чувашии в отношении двух братьев на мотоблоке возбудили уголовное дело за избиение полицейского
В отношении 37-ми и 41-го летних братьев из деревни Малая Таяба Яльчикского района возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
По версии следствия, 10 апреля этого при въезде в свою деревню младший брат везущий в прицепе мотоблока старшего был остановлен участковым. Полицейский по манере вождения заподозрил водителя в том, что он сел за руль пьяным.
Как оказалось, страж порядка был прав, вот только нетрезвым оказался еще и его родственник-пассажир. Братья недовольные тем, что их остановили, напали на правоохранителя и избили его. Тем не менее они были задержаны и доставлены в местный отдел полиции.
- Свою вину подозреваемые признали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Там также отмечают, что в отношении брата-водителя был также составлен протокол за пьяную езду.
ИСТОЧНИК KP.RU