2019-04-23T17:02:18+03:00
Происшествия

В Чувашии в отношении двух братьев на мотоблоке возбудили уголовное дело за избиение полицейского

Мужчины уже признали свою вину
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В отношении 37-ми и 41-го летних братьев из деревни Малая Таяба Яльчикского района возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 10 апреля этого при въезде в свою деревню младший брат везущий в прицепе мотоблока старшего был остановлен участковым. Полицейский по манере вождения заподозрил водителя в том, что он сел за руль пьяным.

Как оказалось, страж порядка был прав, вот только нетрезвым оказался еще и его родственник-пассажир. Братья недовольные тем, что их остановили, напали на правоохранителя и избили его. Тем не менее они были задержаны и доставлены в местный отдел полиции.

- Свою вину подозреваемые признали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Там также отмечают, что в отношении брата-водителя был также составлен протокол за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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