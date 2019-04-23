Президент Татарстана подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-23T16:46:40+03:00

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В этот вторник, 23 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в 2019 году в республике официально закреплены даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Так, Ураза-байрам пройдет 4 июня (вторник). Этот день в Татарстане объявлен выходным. Такой же статус имеет и Курбан-байрам, который в 2019 году приходится на 11 августа. Но так как это воскресенье, то, по закону республики, последующий день – понедельник, выходным не будет.

Напомним, до этого указа в Духовном управлении мусульман Татарстана, согласно лунному календарю, определили начало священного месяца Рамадан 2019 – 6 мая (понедельник), а также озвучили и размер садаки фитр.

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ИСТОЧНИК KP.RU