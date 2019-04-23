В Казани уголовное дело о нападении на подростка возле школы переквалифицировали в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-23T16:00:30+03:00

Историей с нападением на юного казанца заинтересовался и президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже задержаны несколько человек

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Расследование уголовного дела о нападении толпы на 17-летнего подростка возле школы №174 в Советском районе Казани продолжается.

Напомним, 11 апреля юношу избили молодые люди в возрасте от 15-ти до 19-ти лет. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но теперь оно переквалифицировано как покушение на убийство.

Об этом "КП-Казань" рассказал собственный источник в правоохранительных органах, который также отметил, что уже имеются несколько задержанных.

Историей с нападением на юного казанца заинтересовался и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он потребовал найти и строго наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU