Татарстанцы попытались отсудить деньги у соцсети "ВКонтакте"
Четыре татарстанца - Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов, подавали иски в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга к компании "ВКонтакте".
Поводом для этого стало то, что ответчик передал специалистам Центра "Э" МВД Татарстана персональные данные указанных граждан. За что последние потребовали с популярной соцсети потребовали 100 тысяч рублей каждому.
Вот только иски татарстанцев к рассмотрению так и не были приняты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
К слову, ранее был отклонен аналогичный иск жительницы Уфы. В свою очередь администрация сети "ВКонтакте" сообщает о том, что при взаимодействии с органами власти использует спецпрограммы.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU