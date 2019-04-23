Татарстанцы попытались отсудить деньги у соцсети "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-23T15:31:50+03:00

Для этого они обратились с исками в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Четыре татарстанца - Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов, подавали иски в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга к компании "ВКонтакте".

Поводом для этого стало то, что ответчик передал специалистам Центра "Э" МВД Татарстана персональные данные указанных граждан. За что последние потребовали с популярной соцсети потребовали 100 тысяч рублей каждому.

Вот только иски татарстанцев к рассмотрению так и не были приняты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К слову, ранее был отклонен аналогичный иск жительницы Уфы. В свою очередь администрация сети "ВКонтакте" сообщает о том, что при взаимодействии с органами власти использует спецпрограммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU