В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-23T16:28:42+03:00

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В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений 1:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;

• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.) и в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте.

Напоминаем, что в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал — «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945. Круглосуточно показываются классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

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1 Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2019 года.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU