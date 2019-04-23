2019-04-23T16:28:42+03:00
Общество

В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений 1:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;

• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.) и в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте.

Напоминаем, что в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал — «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945. Круглосуточно показываются классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

* * *

_____________________________

1 Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2019 года.

* * *

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым
В Чувашии в отношении двух братьев на мотоблоке возбудили уголовное дело за избиение полицейского
Президент Татарстана подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019
В Казани уголовное дело о нападении на подростка возле школы переквалифицировали в покушении на убийство
Татарстанцы попытались отсудить деньги у соцсети "ВКонтакте"
В Татарстане задержали водителя, который сбежал после совершения смертельного наезда
В Йошкар-Оле взрослого и группу подростков будут судить за кражи, а также ограбление иностранца
В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ
Чувашия потратит 90 миллионов рублей на закупку мусорных контейнеров
В Чувашии водитель под наркотиками задавил лежащего на дороге мужчину
«Тюбетей Тауэр» и медицинский промпарк в «Казань Экспо»: президент Татарстана рассмотрел ряд инвестпроектов
В Татарстане огласили приговор экс-почтальону, которая присвоила субсидии инвалида-ветерана Великой Отечественной войны
24 апреля в шести районах Казани в ряде домов отключат электричество
В Чувашии вынесли приговор бабушке, которая приготовила детскую смесь с водкой и во сне насмерть придавила внучку
Икона, Коран, машинка Зингер и самовар: музею Казанского Кремля передадут ценности изъятые таможенниками
В Чувашии из-за пала сухой травы сгорели шесть домов и легковушка
В православных храмах Казани Пасхальные богослужения пройдут с 24 по 28 апреля
В Набережных Челнах скончался один из пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»
Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»
В Казани во время пожара пострадала женщина
В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана
В Марий Эл под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
На время ремонтных работ меняется расписание электричек "Казань-Паратск-Казань"
В Татарстане женщина назвала врачей "скорой" пьяными и пошла под суд
В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города