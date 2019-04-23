В Татарстане задержали водителя, который сбежал после совершения смертельного наезда

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-23T15:18:41+03:00

На месте ДТП от его автомобиля откололись части бампера и бокового зеркала [фото]

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Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана в кратчайшие сроки сумели разыскать водителя отечественной легковушки, который скрылся с места смертельного наезда на пешехода.

Все произошло еще 17 апреля, но известно про это стало только сейчас. Тело 31-летнего жителя Бугульминского района было обнаружено на 214 километре автодороги Бугульма – Уральск.

После осмотра осмотра места происшествия правоохранители сделали вывод - мужчину на высокой скорости сбила машина. Погибший же, по предварительным данным, шел по дороге в одежде без световозвращающих элементов. Также на месте смертельного наезда обнаружили осколки бампера и бокового зеркала.

Автомобиль отыскали 18 апреля на территории асфальто-бетонного завода. На легковушке "Лада Ларгус" были обнаружена характерные повреждения. Ее водителем оказался 34-летний гражданин Армении.

Фото: ГИБДД Татарстана

Уже 19 апреля за оставление место ДТП мировой суд лишил его водительских прав на один год. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного наезда.

ИСТОЧНИК KP.RU