2019-04-23T14:46:38+03:00
Экономика

В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ

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23 апреля в Набережночелнинском институте КФУ состоялся выпуск первого в Татарстане набора Банковской школы ВТБ. Сертификат об успешном окончании обучения получили 14 студентов вуза.

Проект ВТБ по бесплатному обучению студентов основам банковского бизнеса стартовал в регионе в конце ноября 2018 года. Его участниками стали студенты старших курсов экономического факультета, отделения финансового менеджмента и экономической безопасности. Лучшие выпускники школы получили сертификаты о дополнительной профессиональной подготовке и будут приглашены на работу в ВТБ, а также получат возможность прохождения практики в банке.

- Профессиональная и сильная команда - это основа нашего бизнеса. Я рада, что мы перешли на новый уровень взаимодействия с КФУ. Это прекрасная возможность привлекать в банк лучших молодых специалистов. Такое сотрудничество позволяет студентам получить не только новые практические знания и навыки, но и в дальнейшем – работу в одном из крупнейших банков страны, - прокомментировала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

- Взаимодействие с реальной банковской сферой в области образования для нашего вуза является инновацией. Такая программа дополнительного образования позволила студентам экономического направления ознакомиться с актуальными трендами финансовой отрасли, пройти обучение и тестирование, по итогам которого лучшие студенты получили приглашение на собеседование в банк на стажировку и практику. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, - отметил директор Набережночелинского института КФУ Махмут Ганиев.

СПРАВКА

Банковская школа ВТБ реализуется на базе Набережночелнинского института КФУ. Проект стартовал в ноябре 2018 года. Программа дополнительного образования состоит из семи тематических блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров, работы в группе и индивидуальных заданий. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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