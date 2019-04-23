В Чувашии водитель под наркотиками задавил лежащего на дороге мужчину

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-23T13:54:53+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля, во вторник, в 00.05 в Новочебоксарске. Автомобиль "Лада Калина" на плохо освещенном участке дороги наехал на лежащего на асфальте человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Выяснилось, что погибший - 58-летний местный житель. Причины его ночевки на дороге в настоящий момент выясняются.

Во время проведения медосвидетельствования 33-летнего водителя отечественного автомобиля анализы показали, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, сообщили в ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU