В Татарстане огласили приговор экс-почтальону, которая присвоила субсидии инвалида-ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-23T13:07:16+03:00

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50-летняя экс-сотрудница почты в Актанышском районе Татарстана была признана виновной в присвоении.

Так, в суде было установлено, что с февраля 2015 года по декабрь 2018 года, работая почтальоном, женщина положила к себе в карман более 34 тысяч рублей субсидий для инвалида-ветерана Великой Отечественной войны.

- Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Подсудимая свою вину полностью признала и возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к штрафу в размере 7 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данный приговор в свою законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU