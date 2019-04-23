В Чувашии вынесли приговор бабушке, которая приготовила детскую смесь с водкой и во сне насмерть придавила внучку
В Чебоксарском районе в одном из сел в декабре 2018 года произошла трагедия - трехмесячную девочку обнаружили мертвой утром в постели 61-летней бабушки.
Вскрытие показало, что малышка умерла в результате асфиксии - ее во время сна подмяла под себя бабушка. Кроме того, в организме ребенка обнаружили остатки следов водки. Возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Выяснилось, что накануне вечером бабушка была пьяна и для приготовления детской смеси использовала остатки недопитой водки. Приготовленным она накормила девочку и положила спать рядом с собой.
В итоге суд приговорил пенсионерку к наказанию в виде ограничения свободы на срок один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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