2019-04-23T11:53:52+03:00
Общество

В православных храмах Казани Пасхальные богослужения пройдут с 24 по 28 апреля

В ночь на сам праздник в городе для верующих организуют спецподачу общественного транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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Так, 24 апреля, в Великую среду, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на архиерейском подворье священномученика Кирилла, митрополита Казанского (ул.Чистопольская, 30) в 8.30 возглавит литургию преждеосвященных даров.

А 25 апреля, в Великий четверток, в 8.30 Феофан совершит литургию святителя Василия Великого в Петропавловском соборе (ул.Мусы Джалиля, 21).

Вечером того же дня - в 17.00 владыка совершит уже утреню Великого пятка с чтением 12-ти Евангелий святых страстей Господа Иисуса Христа в Казанско-Богородицком мужском монастыре (ул.Большая Красная, 5).

Далее 26 апреля, в Великий пяток, в 14.00 в Зилантовом Успенском женском монастыре (ул.Архангельская, 1) с Феофаном пройдет воспоминание святых спасительных страстей Господа Иисуса Христа – вечерня с чином выноса плащаницы.

Вечером в пятницу - в 17.00, он совершит утреню с чином погребения Спасителя в Никольском кафедральном соборе (ул.Баумана, 5).

27 апреля, в Великую субботу, митрополит возглавит литургию святителя Василия Великого в храме преподобного Серафима Саровского (ул.Сафиуллина, 7). Начало службы в 8.30. После этого состоится освящение пасхальных куличей и яиц.

В саму праздничную ночь на 28 апреля, в Пасху Христову, Фефан совершит череду праздничных богослужений в Раифском Богородицком мужском монастыре. Начало в 23.30. В полночь состоится крестный ход, после чего пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Напомним, что в ночь на Пасху в Казани для верующих организуют спецподачу общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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