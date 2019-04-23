В Набережных Челнах скончался один из пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-23T11:39:27+03:00

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Стало известно, что в Набережных Челнах скончался один из 17 пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме». Мужчина, получивший 98% тела, умер в больнице скорой медицинской помощи в понедельник, 22 апреля, в 20.45.

Напомним, в эту пятницу около 17.00 в Нижнекамске на территории промзоны на одном из предприятий вспыхнула производственная установка - происходило факельное горение.

После прибытия на место происшествия спасателей пожару был присвоен ранг №3. Возгорание удалось довольно быстро потушить – на это ушло менее 30 минут. Тем не менее, без пострадавших не обошлось. 17 человек получили термические ожоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU