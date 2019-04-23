В Чувашии из-за пала сухой травы сгорели шесть домов и легковушка

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-23T12:14:24+03:00

Люди во время пожара не пострадали

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Пожароопасный сезон в Чувашии наступит 1 мая, но уже сейчас в республике создается опасная обстановка из-за человеческого фактора: люди поджигают сухую траву, и это становится причиной возгораний домов, дач и даже гибели людей.

Очередное ЧП из-за пала травы произошло днем 22 апреля в деревне Дмитриевка в Канашском районе Чувашии.

Там загорелись шесть домов и постройки на территории этих домохозяйств. Приехавшие пожарные смогли остановить распространение огня на другие дома в деревне, но первые шесть сгорели дотла. Вместе с жильем сгорела и автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащая одному из жителей деревни.

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ИСТОЧНИК KP.RU