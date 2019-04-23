Чувашия потратит 90 миллионов рублей на закупку мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-23T14:08:33+03:00

Сейчас в Чувашии установлено 18 130 контейнеров. Еще требуется установить порядка 11 319 штук Фото: Евгения ГУСЕВА

А на обустройство площадок для сбора отходов уже направлено более 105 миллионов рублей

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Стало известно, что из бюджета Чувашии будет выделено 90 миллионов рублей на приобретение современных пластиковых контейнеров для сбора мусора.

Вместе с тем на обустройство площадок для сбора отходов уже направлено порядка 105,7 миллиона рублей. В муниципалитетах они должны быть оборудованы не позднее 1 июля текущего года.

- На сегодня установлено 18 130 контейнеров. Порядка 3 тысяч или 16% из них установлено региональным оператором. Еще требуется установить 11 319 контейнеров. За счет направляемых из республиканского бюджета средств планируется приобрести 6 904 контейнера. Остальные 4 415 должен установить региональный оператор совместно с перевозчиками, - сообщает портал органов власти Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU