Чувашия потратит 90 миллионов рублей на закупку мусорных контейнеров
Стало известно, что из бюджета Чувашии будет выделено 90 миллионов рублей на приобретение современных пластиковых контейнеров для сбора мусора.
Вместе с тем на обустройство площадок для сбора отходов уже направлено порядка 105,7 миллиона рублей. В муниципалитетах они должны быть оборудованы не позднее 1 июля текущего года.
- На сегодня установлено 18 130 контейнеров. Порядка 3 тысяч или 16% из них установлено региональным оператором. Еще требуется установить 11 319 контейнеров. За счет направляемых из республиканского бюджета средств планируется приобрести 6 904 контейнера. Остальные 4 415 должен установить региональный оператор совместно с перевозчиками, - сообщает портал органов власти Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU