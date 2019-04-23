Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-23T11:19:22+03:00

Песошин отметил, что сейчас высказывают различные мнения по поводу эффективности и нужности ВСМ «Казань-Москва»

Об этом на 47-м заседании Госсовета Татарстана заявил премьер-министр республики Алексей Песошин

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что окончательного решения по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» до сих пор принято, Татарстан продолжит работу над ним. Об этом в понедельник, 22 апреля, на 47-м заседании регионального Госсовета официально заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Песошин отметил, что сейчас высказывают различные мнения по поводу эффективности и нужности ВСМ «Казань-Москва». Именно поэтому работы над проектом продолжаются.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU