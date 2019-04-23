2019-04-23T11:19:22+03:00
Общество

Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»

Об этом на 47-м заседании Госсовета Татарстана заявил премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНА
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Песошин отметил, что сейчас высказывают различные мнения по поводу эффективности и нужности ВСМ «Казань-Москва»Песошин отметил, что сейчас высказывают различные мнения по поводу эффективности и нужности ВСМ «Казань-Москва»
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Несмотря на то, что окончательного решения по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» до сих пор принято, Татарстан продолжит работу над ним. Об этом в понедельник, 22 апреля, на 47-м заседании регионального Госсовета официально заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Песошин отметил, что сейчас высказывают различные мнения по поводу эффективности и нужности ВСМ «Казань-Москва». Именно поэтому работы над проектом продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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