2019-04-23T12:34:13+03:00
Звезды

Икона, Коран, машинка Зингер и самовар: музею Казанского Кремля передадут ценности изъятые таможенниками

Это произойдет в эту среду, 24 апреля
Лика ИСАЕВА
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Швейную машинку передадут в музейШвейную машинку передадут в музейФото: Из материалов пресс-службы
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Во время проверки багажа иностранцев и россиян, выезжающих за пределы России, таможенники Татарстана, Оренбургской и Самарской областей изъяли 10 предметов, которые были признаны культурными ценностями и были обращены в доход государству. Решение об этом принимали в Минкультуры России и Управление Минкультуры по Приволжскому федеральному округу.

Среди ценностей, которые 24 апреля будут переданы в Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль": книга Грановского Т.Н., собрание сочинений, том 1-2, изданная в Москве в начале 20 века; икона с изображением Святых мучеников Улиты и ее сына Кирика, конец 17 – начало 18 века; священный Коран, начало 20 века; рукописная книга с текстом на арабской графике на старо-татарском языке «О пользе молитв» конца 18 века; книга «Жизнь европейских народов», изданная в Санкт-Петербурге в 1881 году; книга «Молитва Масуди», 1906-1907 гг.; книга Ф. Кенига «Руководство к частной хирургии для врачей и учащихся» 1896 года; самовар с маркировкой на крышке: «Паровая самоварная фабрика Торгово-Промышленного Товарищества Меера Иосифовича Слюзберга в г. Тула» начала XX века; швейная машинка фабрики Зингер, изготовленная в Европе в начале XX века; медная монета Российской империи достоинством 5 копеек 1793 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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