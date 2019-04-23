2019-04-23T10:31:58+03:00
Общество

В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана

Больше всего их будет в Центральном районе города, где проживает более 157 тысяч человек с правом избирательного голоса
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В Комсомольском районе, где по данным на 1 января текущего года проживает 110,7 тысяч избирателей, участков их будет 49В Комсомольском районе, где по данным на 1 января текущего года проживает 110,7 тысяч избирателей, участков их будет 49Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана. Соответствующий документ появился на официальном сайте мэрии города.

Так, 67 участков будет в Центральном районе автограда, где проживает более 157 тысяч человек с правом избирательного голоса. Следующим по количеству участков значится Автозаводской район с 57 УИК. Здесь проживают 132,9 тысячи человек с правом избирательного голоса. В Комсомольском районе, где по данным на 1 января текущего года проживает 110,7 тысяч избирателей, участков их будет 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В православных храмах Казани Пасхальные богослужения пройдут с 24 по 28 апреля
В Набережных Челнах скончался один из пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»
Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»
В Казани во время пожара пострадала женщина
В Марий Эл под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
На время ремонтных работ меняется расписание электричек "Казань-Паратск-Казань"
В Татарстане женщина назвала врачей "скорой" пьяными и пошла под суд
В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города