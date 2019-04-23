СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-23T10:31:58+03:00

В Комсомольском районе, где по данным на 1 января текущего года проживает 110,7 тысяч избирателей, участков их будет 49 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего их будет в Центральном районе города, где проживает более 157 тысяч человек с правом избирательного голоса

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В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана. Соответствующий документ появился на официальном сайте мэрии города.

Так, 67 участков будет в Центральном районе автограда, где проживает более 157 тысяч человек с правом избирательного голоса. Следующим по количеству участков значится Автозаводской район с 57 УИК. Здесь проживают 132,9 тысячи человек с правом избирательного голоса. В Комсомольском районе, где по данным на 1 января текущего года проживает 110,7 тысяч избирателей, участков их будет 49.

ИСТОЧНИК KP.RU