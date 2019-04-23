2019-04-23T10:54:08+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадала женщина

С ожогами 4% тела ее госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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Горел утеплитель на цоколе недостроенного домаГорел утеплитель на цоколе недостроенного домаФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в недостроенном доме в поселке Алан в переулке Урмале в Приволжском районе Казани начался 22 апреля в 9.43. Пожарных вызвала хозяйка дома - 34-летняя женщина. К приезду огнеборцев она получила ожоги рук 4%, пытаясь самостоятельно потушить загоревшийся утеплитель на цоколе дома.

С огнем удалось быстро справиться. Пострадавшую увезли в больницу

- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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