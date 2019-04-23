В Казани во время пожара пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-23T10:54:08+03:00

Горел утеплитель на цоколе недостроенного дома Фото: Из материалов пресс-службы

С ожогами 4% тела ее госпитализировали

Изменить размер текста: A A

Пожар в недостроенном доме в поселке Алан в переулке Урмале в Приволжском районе Казани начался 22 апреля в 9.43. Пожарных вызвала хозяйка дома - 34-летняя женщина. К приезду огнеборцев она получила ожоги рук 4%, пытаясь самостоятельно потушить загоревшийся утеплитель на цоколе дома.

С огнем удалось быстро справиться. Пострадавшую увезли в больницу

- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU