2019-04-23T10:04:04+03:00
Происшествия

В Марий Эл под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист

Мальчик помещен в больницу с серьезной травмой головы
Лика ИСАЕВА
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Мальчика госпитализировали с травмой головыМальчика госпитализировали с травмой головыФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Оршанском районе республики. Там на четвертом километре местной автодороги «Оршанка — Пектубаево — Новый Торъял» под колеса ВАЗ-2117 попал 13-летний подросток.

По предварительным данным, школьник ехал по краю проезжей части и не убедился в безопасности маневра перед поворотом налево. В результате его сбил отечественный автомобиль. Во время столкновения мальчик едва не пробил своей головой лобовое стекло легковушки.

Мальчик получил серьезные травмы головы и был срочно доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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