На время ремонтных работ меняется расписание электричек "Казань-Паратск-Казань"

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-23T09:46:43+03:00

Расписание электрички до Паратска будет меняться из-за ремонта путей Фото: Из материалов пресс-службы

Ремонтно-путевые работы будут проводиться с 27 апреля по 12 июня

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Расписание пригородных электричек с 27 апреля по 12 июня изменится в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Расписание меняется для электропоездов № 6321 сообщением Казань – Паратск и № 6324 сообщением Паратск – Казань.

Теперь электричка № 6321 сообщением "Казань – Паратск" отправится со станции Казань в 6.09, прибудет на станцию Паратск в 7.22. Электропоезд № 6324 сообщением "Паратск – Казань" отправится со станции Паратск в 7.37, прибудет в Казань в 8.50. Изменения в графике движения пригородных поездов коснутся всех остановочных пунктов по ходу их следования.

ИСТОЧНИК KP.RU