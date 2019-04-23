В Татарстане женщина назвала врачей "скорой" пьяными и пошла под суд

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-23T09:22:01+03:00

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В феврале в одну из квартир Набережных Челнов вызвали "скорую помощь". Но когда бригада приехала, хозяйка квартиры повела себя агрессивно, отказалась впускать медиков и обвинила их в том, что они приехали к ней пьяными. Обними оскорблениями дело не обошлось - жительница автограда позвонила в диспетчерскую и сообщила, что врачи напились во время работы и так приезжают к пациентам.

Бригаду "скорой" тут же отправили на медосвидетельствование, и оно показало, что медики трезвы.

За то, что женщина оклеветала врачей и распространила недостоверную информацию, один из врачей подал на нее в суд. Фемида, рассмотрев это дело, признала жительницу автограда виновной и постановила взыскать с нее две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и 300 рублей за уплату госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU